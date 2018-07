«Kiired ja vihased» põhjal valmib spinoff film, mille peaosas on Dwayne Johnson

Pärast seda kui Johnson lõi kaasa «Kiirete ja vihaste» frantsiisi viiendas filmis on püüdnud Universali inimesed luua Luke Hobbsi põhjal spinoff film, kuna tegelane on fännide seas tohutult populaarne olnud. Statham liitus frantsiisiga seitsmenda filmi ajal ning arvestades tema ja Johnsoni vahelist head keemiat 2017 aasta filmi ajal «The Fate of the Furious» hakkas arendama spinoffi, milles mõlemad näitlejad nüüd kaasa löövad.