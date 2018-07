Kahekordne Oscari-võitja Jodie Foster: me ei saa iga üle 30-aastast meest vangi panna

«See on üleminekuperiood ja see on väga valulik,» sõnas Foster intervjuus PorterEditile. «Sul peab olema plaan nii tõeks kui leppimiseks. Me ei saa iga üle 30-aastast meest vangi panna. Me peame armastama oma vendi ja isasid ja peame mõistma, kuidas me sattusime sellisesse olukorda ning kes me kõik koos oleme,» rääkis Foster.

Vaatamata sellele, et Foster toetab #MeToo liikumist, ei näe fännid, et naine oleks lähiajal mingeid kõnesid tegemas, vahendas E-online.

Jodie Foster on näitlejaameti seljataha jätnud ja keskendub nüüd režissööri ametile. FOTO: Erlend Štaub

«Ma ei tunne, et ma olen millegi kõneisik. See ei ole lihtsalt osa minu isiksusest. Ma teenin seda liikumist teisel viisil. Ma võtan mõnikord naistega selles tööstuses ühendust. Ja meestega ka, kelle puhul ma näen, et neile oleks kasu minu kogemusest, kuidas selles tööstuses hakkama saada,» rääkis Foster, kes alustas näitlemisega kolme-aastaselt ning oli pere ülalpidada seitsme-aastaselt.

Foster lisas ka: «Kui ma olengi milleski kellelegi eeskujuks, siis selleks on eneseväärikuse ning vaimse tervise prioriteediks seadmises. Kui ma ei oleks seda teinud, siis ma ei teaks, kus ma praegu oleksin. Ma pean silmas seda, et on terve hunnik endiseid lapsnäitlejaid, kes ei löönud filmistööstuses läbi,» ütles Foster lõpetuseks.

Mõned endised lapsnäitlejad, kes on praeguseks manala teed läinud:

Anton Yelchin suri 27-aastaselt

Heather O'Rourke suri 13-aastaselt

River Phoenix suri 23-aastaselt

Gary Coleman suri 42-aastaselt

Dana Plato suri 35-aastaselt

Jonathan Brandis suri 27-aastaselt

Corey Haim suri 39-aastaselt jne