Eesti Inim-Barbie: ma olen varsti pea 50 kg kergem, aga pekine tunne on ikka

«Jah, food prep (toidu makrode jälgimine ja ettevalmistamine+kaasas kandmine) on elu ja näen tõesti kõvasti vaeva nii trenni, toitumise kui ka vaimselt rahulolu eesmärkideni jõudmisega. Ma olen varsti pea 50 kg kergem, aga pekine tunne on ikka ja no olgem ausad, minna on veel enne kui saab veel päriselt hõisata, aga kuidas nautida protsessi ja endale pikk pai teha? Selles osas pean endaga juba pikalt aru,» kirjutas Aaslaid, kes kasutab Instagramis ka nime Anne Smith.

«Juurde iseloomustav pilt tänasest kiir-poosetamisest. Kahjuks pole peegelpildiga päris sõber veel aga parem kui varem!» lisas naine.

Enne seda oli julge Anne rääkinud ka oma ärevushäiretest ning sellest, kuidas ta aja jooksul oli sellest võitu saanud.

«Täna (teisipäeval) jõusaalis tegin esimesed harjutused läbi enneolematu ärevuse. Ei tea kas asi oli selles, et olin uues jõusaalis või et oli palju uusi inimesi mu jaoks või milleski muus, aga oma sees tundsin palju kordi lühikese aja jooksul, et saan kohe kohe südari (südamerabanduse)! Ma võitlesin selle ärevusega ja ei jätnud mitte midagi pooleli, vaid läbi äärmise mentaalse pingutuse sooritasin võimalikult edukalt kõik kordused ja seeriad,» rääkis Anne ja lisas, et oli treenerilt pärast eneseületamise eest ka kiita saanud.

«Olen ärevushäire diagnoosi kunagi saanud, aga suudan sellega üsna hästi enamasti hakkama saada ja ravimeid tarvitan erandlikel juhtudel (ca mõni kord aastas). Kunagi varem ma ei oleks julgenud pooli asju teha, mida ma täna teen. Ärevushoo korral oleks olukorrast koheselt lahkunud ja rahusteid söönud ning eneseanalüüsi asemel süüdistanud diagnoosi ja keskkonda ning minevikku, aga see on jura! Ainus, kes mind aidata saab, olen ma ise ja tänasel päeval võtan ma vastutuse iseenda eest ning ei otsi enam lohutust mujalt: ei ravimitest, toidust, kehvadest suhetest vms. Ma ei ole üle saanud veel paljudest deemonitest, aga ma kavatsen edasi võidelda, et saada parimaks versiooniks iseendast!» rääkis Anne.