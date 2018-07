Raskemuusikafännid rõõmustage: skandaalidest ümbritsetud Cannibal Corpse annab Tallinnas raju kontserdi

Reedel, 20. juulil esineb klubis Tapper maailma kuulsaim death-metal ansambel Cannibal Corpse Ameerika Ühendriikidest. Bändile on see Eestis viies ülesastumine. Kõik eelnevad kontserdid on läinud täismajadele ning viimane Eesti kontsert oli koguni välja müüdud.

1988. aastal New Yorgis sündinud Cannibal Corpse on kolmekümne tegutsemisaasta jooksul saavutanud legendaarseima «underground» bändi staatuse. Arvestades, et tegemist ei ole kunagi olnud peavoolu muusikaga, on Cannibal Corpse müünud üle kahe miljoni plaadi, avaldanud 14 stuudioalbumit, leidnud omale suure ja lojaalse fännibaasi üle maailma ning sellega välja vihastanud väga paljusid. Cannibal Corpse võib pidada kompromissitult maailma edukaimaks ja tõsiseltvõetavamaks metalbändiks.

Kui veel lisada, et nende laulutekstid räägivad peamiselt surmast ja laibakäitlemisest selle kõige verisemas ja ligasemas võtmes, pole ka ime, et skandaalid on bändile kõike muud kui võõrad. Ameerikas on bändi süüdistatud noorsoo allakäigule kaasaaitamises. Ühel hetkel olid Austraalias keelatud kõik nende plaadid ning Saksamaal ei tohtinud bänd kuni aastani 2006 esitada lugusid kolmelt albumilt, teiste seas ka plaadilt «Tomb of the Mutilated», mille tuntuimat lugu «Hammer Smashed Face» mäletatakse eelkõige filmist «Loomadetektiiv Ace Ventura».

2014. aastal Venemaal protesteerisid bändi vastu kohalikud õigeusklikud.

Ansambel arreteeriti ning saadeti võimude poolt riigist välja, olles esinenud tuurist vaid kahel ja poolel kontserdil. Lisaks arreteeriti ka kaheksateist streikima hakanud tulihingelist bändi fänni. Bänd on väitnud, et nad on suured õudusfilmide austajad ning nende muusikat ei tohikski tõsiselt võtta.

Cannibal Corpse on:

George «Corpsegrinder» Fisher

Rob Barrett

Pat O’Brien

Alex Webster

Paul Mazurkiewicz