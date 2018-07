Panic! At The Disco laulja Brendon Urie tunnistas, et on panseksuaalne

Panseksuaalsus ehk omniseksuaalsus on romantiline, seksuaalne või emotsionaalne külgetõmme inimeste vastu olenemata nende bioloogilisest või sotsiaalsest soost. Tihti nimetavad nimetavad panseksuaalsed inimesed end soopimedaks. Ka Brendon Urie tunnistas: «Kui inimene on suurepärane, siis ta on suurepärane. Mulle lihtsalt meeldivad inimesed, kui su süda on õiges kohas. Minu jaoks on ka mehed atraktiivsed. Ma arvan, et minu jaoks on inimesed atraktiivsed!»