Kuum kaup: Tallinna Sadama aktsiaid on ostnud mitmed popstaarid ja teised teleekraanilt tuttavad näod

Ühe aktsia ostuhind on ligikaudu 1,7 eurot. Tallinna Sadama aktsiaid ostsid suuremal hulgal reklaamikorraldaja Olav Osolin, kes ostis 2 116 aktsiat (ligikaudu 3597eurot), filmirežissöör Peeter Rebane - 2 116 aktsiat (ligikaudu 3597 eurot), lauljatar Jana Kask - 2 027 aktsiat (ligikaudu 3446 eurot) ja poplaulja Liis Lemsalu ostis 2 000 aktsiat (ligikaudu 3400 eurot).

Muusik Tanel Padar aga tunnistas Äripäevale, et loobus Tallinna Sadama aktsiate ostust vahetult enne viimast hetke. «Ma võtan hästi tasa ja targu. Nii ei tee, et oma maise vara maha müüks ja pimesi ostaks mõne ettevõtte aktsiaid. Mul on mitme erineva ettevõtte aktsiad,» selgitas Tanel Padar Ärihelehe.