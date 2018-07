Huligaanid on elupõletajad, pöörased peoloomad, kohalikud autoriteedid ja kehvad kallimad. Nad valetavad, mürgeldavad, petavad ja tõstavad naiste vastu kätt. Nad mõtlevad äärmuslikult, tegutsevad arutult ja on täiesti veendunud, et igaüks neist väärib kõige vingema noormehe tiitlit. Tegelikult satuvad nad sinna, kus ei jagata tiitleid joomingute eest – kooli, kuhu teinepool on nad saatnud, sest on meeleheitel lõputust üleaisalöömisest, valest ja vastutustundetusest.