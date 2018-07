Viivi Sõnajalg usub, et õde Siiri jõuab abini: tema elu saab olema imeline

Viivi Sõnajalg on umbes seitse aastat tagasi alguse saanud sõltuvusprobleemidele abi leidmas. «Tema lugu oli selline nagu paljudel inimeste kaasajal, et tekivad ärevused,» kirjeldas tema abikaasa Oleg Sõnajalg paljudele tuttavat probleemi, mis tema sõnul ajastuga teatud mõttes kaasas käib. «See on niivõrd südantliigutav lugu, et mul on sellest raske rääkida,» sõnas Oleg «Ringvaates»

«Võib-olla loodab Siiri veel, et saab ise hakkama. Aga usun, et ta jõuab abini ja temagi elu saab olema imelisem, kui see on kunagi varem olnud,» räägib Viivi Sõnajalg värskes LPs avameelselt nii enda kui oma õe sõltuvustest.

