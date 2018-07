Superstaar Uudo Sepp: see kõik on jama, mind ei ole alandatud sõjaväes!

Kogu lugu on superstaariks pärjatud Uudo Sepa sõnul on alguse saanud valest tõlgendamisest. «See on üks naljaviluks korraldatud vahejuhtum, kui poisid mind matil välja tõstsid, et meelde tuletada sõjaväes kehtivaid reegleid nagu näiteks, et lahkumiseks tuleb küsida luba,» kirjeldab Uudo olukorda, mis talle endale tegi toona ja tagantjärele nalja teeb.



Noormees lisab, et ta ei olnud tol hetkel alasti nagu kõmuajakiri Kroonika kirjeldab, vaid kandis retuuse ning fliisi. «Kuritarvitamist ega piinamist ei olnud, tegemist oli poiste omavahelise naljaga,» kinnitab Uudo. «Ajakirjanik võis olukorda mõista valesti, kuna seda kirjeldas minu ema, kellel poja pärast valutav süda on ilmselt tundlikum taoliste naljade osas,» püüab noorsand segase olukorra tekkimist põhjendada. «Sõjaväes oli põnev ja meil olid ägedad poisid seal koos,» annab Uudo lõpetuseks teada.