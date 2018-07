Oprah Winfrey peresuhete nõustaja Eestis: kõik ei tohiks lapsevanemateks saada

Õnnelikkus on populaarne mõte, kuid seda on valesti mõistetud, leiab tunnustatud peresuhete nõustaja ja psühholoog Shefali Tsabary. «Paljud meist on mures, sest me otsime õnne. Aga mis on õnn? Valu puudumine. Õnnelik olla tähendab, et valime, mida kogeme ja väldime valu, kuid see on illusioon,» väidab Dr. Tsabary õnnest kõneledes.



«Kuidas saab elada ilma, et kogetaks valu? Elu on valus ja elu ei ole valus. Kui me küsime elult olla õnnelik, siis me küsime seda, et me ei saaks haiget. Kuid see on pettus. Kui otsime õnne ja ei leia seda, siis oleme ärritunud. Muutume murelikuks ja arvame, et meil on midagi viga ja vajame abi ravimitest.

Selle asemel: õnn ei ole eesmärk, vaid eesmärk on sügav kaasatus, kohalolek ja võime tervendada end ise. Kui see saab eesmärgiks, siis see ongi teekond ja me ei otsi väljast poolt seda, mis peaks õnnelikuks tegema,» õpetab Oprah Winsfrey peresuhete nõustaja.

Shefali Tsabary esineb konverentsil Mindvalley U Tallinnas. FOTO: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Iga lapsevanema soov on, et ta laps oleks õnnelik. Dr Tsabary sõnul põhjustab selline suur soov lastevanemates ärritust ning lapsed on surve tõttu murelikud. «Lastel on vaja olla nagu nad on, mitte õnnelikud, sest meie soovime seda neilt. Taoline nõue on loomuvastane,» leiab peresuhete nõustaja.

Tema sõnul on lapsele loomulik aktsepteerida seda, mis ette tuleb. «Vanemad tahavad teha oma lapsi õnnelikuks, olles ise ebakindlad ja õnnetud oma elus. Kui vanem tahab midagi, siis ta on ärritunud seesmiselt. Vanem kutsub seda seisundit «õnneks», aga see ei ole seda,» leiab nõustaja, kelle sõnul on õnne nõue suur viga.

Samuti leiab Dr Tsabary, et kõik ei peakski lapsevanemateks saama. «Me ei tule sellega eriti hästi toime,» annab naine hävitava hinnangu. «Inimesed arvavad, et nad peavad lapsevanemateks saama ja see on vale alus laste saamiseks. Kui sa aga oled juba lapsevanem, siis kasuta seda seisundit selleks, et endas sisemine laps üles leida.

Kui sa aga selleks valmis ei ole, siis ära saa lapsi,» annab naine soovituse. «Vastasel juhul surume oma lapsele peale kõik omad hirmud. Mis selle eesmärk saab olla?» küsib ta ja lisab, et kui lapsevanemaks saada, tuleb olla teadlik oma hirmudest ning ärgata senisest seisundist. «Sellisel juhul saab sinu lapsest sinu sõnumitooja, guru ja õpetaja,» võtab Dr. Tsabary teema kokku.

Halbu lapsi ei ole olemas. Kas on vaid halvad olukorrad, millesse nad satuvad? «Ei ole sellist asja nagu hea või halb. Meie ise anname asjadele oma hinnangu ja väärtuse. Elu on elu. Kõik sõltub meist endast. Kui me mõistame, et elu on elu ja meie määrame, mis on hea ja mis halb, siis me mõistame, et meie elu sõltub meist endist. Kõik, mida nimetame halvaks, võib olla hea; kõik hea võib olla halb,» õpetab Oprah Winfrey peresuhete nõustaja.