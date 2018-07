Tai koopas lõksus olev 14-aastane Adul on dokumentideta põgenik

AFP teatel sündis 14-aastane Adul Sam-on Myanmaris, kuid põgenes seitsmeaastasena Taisse, kus ta pandi lastekodusse.

Tai on kaardil punasega FOTO: Wikipedia.org

Adul on pärit Myanmari Wani piirkonnast, mis on kuulutanud end ühepoolselt iseseisvaks. Myanmari keskvõim ega teised riigid ei ole Wani iseseisvust tunnustanud. Kuna tegemist ei ole riigiga, siis Myanmari seaduse järgi ei saa see ala anda välja passe ja teisi isikut tõendavaid dokumente.

Myanmar on kaardil punasega FOTO: Wikipedia.org

Wani piirkonnas peavad seni lahinguid kohalikud mässulised ja Myanmari armee üksused, selle tõttu on sealt tuhanded inimesed põgenenud. Suur osa neist on suundunud Taisse.

ÜRO põgenikeorganisatsiooni andmetel on Tais umbes 400 000 myanmarlast, kellel ei ole kodakondsust. Nende seas on ka Adul. Tai allikate arvates võib nende kodakondsuseta inimeste arv ulatuda 3,5 miljonini.

Adulil ei ole sünnitunnistust, ID-kaarti ega passi, ta ei saa ametlikult tööd teha, avada pangakontot, omada kinnisvara, reisida ja sõlmida abielu.

Myanmarist pärit poiss ei ole Tais elades alla andnud ja loodab, et kõik lõpuks laabub.

AFP ajakirjanik intervjueeris Tai Ban Pa Moeadi kooli, kus Adul õpib, juhti Phunawhit Thepsurinit, kelle sõnul on Myanmarist pärit poiss andekas.

«Ta on hea õpilane ja sportlane. Adul on kooli esindanud aineolümpiaadidel ja spordivõistlustel, saades kõrgeid kohti,» sõnas koolijuht.

Thepsurini sõnul on Adul tänulik, et ta saab Tais koolis käia ja ta on alati viisakas.

«Ta tervitab õpetajaid alati traditsioonilise tervitusega ning aitab endast nooremaid,» jätkas koolijuht.

Briti sukeldujad, kes 2. juulil koopalõksus olevad jalgpallipoisid leidsid, tegid neist video. Esimesena kõneles Adul, kes ainsana oskas nendega inglise keeles rääkida.

Tai mereväe foto koopas olevatest poistest, punases särgis on Adul Sam-on FOTO: Handout / AFP/Scanpix

Poisid ja nende treener olid üheksa päeva pimedas koopas ilma söögita ning neil ei olnud välismaailmaga kontakti.

Adul küsib inglastelt, et mis päev on ja ta ütleb veel, et nad on näljased.

Õpetajate sõnul räägib Adul lisaks inglise keelele, birma, tai ja hiina keelt.

Teisel koopas tehtud videol teevad poisid tai kummarduse ja tervituse ning ütlevad oma nime.

«Mina olen Adul ja mu tervis on hea,» lausub poiss.

Tai võimu teatel registreeritakse kõik kodakondsuseta isikud 2024. aastaks ja neile antakse ajutised isikut tõendavad dokumendid.

Tai, USA, Suurbritannia ja Iisraeli mereväe esindajad ja sukeldujad teevad ettevalmistusi poiste ja treeneri päästmiseks koopast, milles osa alasid on täidetud veega. Lõksus olijad loodetakse päästa sukeldumise abil, kuid mõnede sukeldumisekspertide sõnul on see väga ohtlik, kuna sukeldumisalad on paiguti väga kitsad ja vesi läbipaistmatu.