Kõrvetav kuumus paneb britid jooma ning asfaldi sulama

Kui sellistele temperatuuridele mõelda, siis võiks ju arvata, et tegu on korraliku rannailmaga. Aga britid nii ei arva. Nemad on harjunud madalamate temperatuuridega ja märjemate ilmadega.

Temperatuur on jõudnud seal juba sellise tasemeni, et asfalt sulas Newbury väikelinnas nii palju, et prügiauto vajus auku.

Vaata pilte The Sun lehelt.

Ja kuna temperatuur on veel ja veel tõusmas, siis arvab kohalik pubitööstus, et laupäeval müüakse kaheksa miljonit õlut rohkem kui tavaliselt. Lisaraha kulutamine alkoholile ei ole ainult ilmast tingitud, vaid see on osa superlaupäevast, mil jalgpalli MM veerandfinaalis kohtuvad omavahel Inglismaa ja Rootsi.