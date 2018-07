Tai päästeoperatsioonis hukkunud sukelduja oli 38-aastane ekstreemsportlane

Selle operatsiooniga eesmärgiks on tuua 800 - 1000 meetri sügavusel olevast koopast välja lõksus olevad teismelised jalgpallurid ja nende treener, teatab Reuters.

«Saman Kunan oli hea eriüksuslane, kuid ka triatlonist. Ta armastas ekstreemsporti. Samani pühendumust ja panust mäletatakse. Ta elab meie südames edasi. Puhka rahus ja me loodame lapsed päästa,» oli kaaslaste järelehüüe.

Twitteris levib video Kunanist, mis on tehtud enne, kui ta läks Chiang Raisse päästeoperatsioonile. Ta sõnab sellel, et on Suvanahabhumi lennujaamas Chiang Raisse lendu ootamas.