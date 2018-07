Taanis, Roskildes toimuv nelja päevane muusikafestival on tuntud oma nime ja suuruse poolest, olles üks suuremaid muusikafestivale Euroopas. Küll aga on festival eriti tuntud veel ka oma iga-aastaste alastijooksude poolest.

Roskilde alastijooksudega alustati 1999. aastal ning see on rahva seas väga populaarseks osutunud. Meeste huvi jooksu vastu on lausa nii suur, et korraldajad on sunnitud meestele korraldama veel eraldi eelvoorusid.