Pildid ja video: Austraalias Queenslandis hävitab sulanud asfalt autorattaid

Autod on ohus, kuna vedel asfalt jääb rataste külge, hävitades kumme ja takistades liikumist, teatab The Guardian.

«Sulanud asfaltiga teel sõitmisel tekib tunne nagu oleksid putukas ämblikuvõrgus ja sind on lõksu püütud. Nägin, kuidas mitmed juhid oma autoga tee äärde seisma jäid ja imestusega vaatasid, mis ratastega juhtus,» sõnas kohalik elanik Bridget Daley.

Sotsialameedias jagatakse fotosid, millel on näha sulanud teekatet ja autorattaid, mis on kaetud vedela asfaltiga. Üks enam sulanud tee on Cairnsist umbes 200 kilomeetri kaugusel Atherton Tablelandsis.