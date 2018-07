Vaata! Lekkis kiri, milles Tupac jättis Madonna maha tema nahavärvuse tõttu

«Sinu karjääri ei kahjustaks suhe mustanahalisega mitte kuidagi - kui, siis näitaks see sind palju huvitavamas ja avatumas valguses,» kirjutas Tupac. Tunnistades, et suhe valge naisega tähendaks aga tema jaoks seda, justkui veaks ta alt neid inimesi, kes tegid temast selle, kes ta oli.

Kuigi tal polnud võimalik Madonnaga romantilises suhtes olla, soovis ta säilitada nendevahelist sõprust. «Taas pakun ma sulle oma sõprust, mis sel korral on palju tugevam. Kui sa oled huvitatud, siis arutaksin seda teemat sinuga edasi, aga teatud osa sellest ei saanud lihtsalt oodata. Tundsin, et pean seda sulle ütlema... juhuks, kui minuga peaks midagi juhtuma,» kirjutas Tupac oma kirjas.

Kiri pannakse oksjonile veebikeskkonnas Gotta Have Rock and Roll 19. juulil ning selle alghinnaks on 100 000 dollarit. Varasemalt on üks teine Tupaci kirjutatud kiri müüdud üle 170 000 dollari eest.