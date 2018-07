Video: Tai jalgpallipoiste päästeoperatsioonis hukkus sukelduja

«Selles koobastikus on väga ohtlik ja kitsas koht, kus on hapnikuballoonidega keeruline manööverdada ja just seal tekib ohuolukordi. Professionaalse sukelduja hukkumine tõstatab küsimuse, kuidas ikkagi saab poisse sukeldumisega päästa,» sõnas operatsioonis osalev Iisraeli sukelduja Rafael Aroush.

Sukeldujad on viinud lastele ja treenerile juua, süüa, ravimeid ja termotekke. Sukeldumine on raskendatud, kuna on tugev vastuvool ja selle tõttu võtab see aega 3,5 – 4 tundi.