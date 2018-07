Grammy nominatsiooniga DJ Armin van Buuren veab iganädalast raadiosaadet A State of Trance, mida kuulab üle 37 miljoni kõrvapaarienam kui 84 riigist. Suurest edust kannustatult on saade kasvanud ülemaailmseks üritustesarjaks. Armin van Buuren on välja andnud kuus täispikka albumit, millest viis on ilmunud tema kaasomandis oleva plaadileibeli Armada Music alt.