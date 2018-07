Pildid: akrobaadist hiinlanna tundub olevat skeletita

See hiinlanna on oma painduvusega kogunud kuulsust nii kodu- kui välismaal.

Venemaal toimuval MMil on kätte jõudnud veerandfinaalid, poolfinaalid on 10. ja 11. juulil, 3. koha mäng on 14. juulil ja finaalmäng on 15. juulil Moskvas Lužniki staadionil.