69 päeva maa all lõksus olnud Tšiili kaevurid saatsid Tai vutipoistele julgustava sõnumi

«Olen oma elukutselt kaevur ja isegi mulle oli maa alla lõksu jäämine katsumus. Need poisid on väga noored ja see kogemus võib olla kohutav, kuid arvan, et neis on piisavalt julgust ja jõudu, mis päästeoperatsioonis kasuks tuleb,» sõnas tšiillane.