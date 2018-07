Pildid ja video: arheoloogid leidsid Aleksandriast «musta kasti» ja valge pea

Ekspertide hinnangul pärineb see «must kast» Ptolemaioste ajastust, mis algas pärast Makedoonia kuninga Aleksander Suure surma 323. aastal eKr ja lõppes, kui Vana-Egiptuse kuulsaim kuninganna Kleopatra 30. aastal eKr suri, teatab ancient-oringins.net.

Kleopatra VII oli hellenistliku Egiptuse viimane valitseja aastatel 51–30 eKr. Ta on ilmselt Ptolemaioste dünastia tuntuim liige.

Egiptuse antiigiameti juht Ayman Ashmawy sõnas meediale, et sarkofaag leiti viie meetri sügavuselt, see on 185 sentimeetrit kõrge ja 165 sentimeetrit lai.