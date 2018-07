Prints Charlesi sõber: Sussexi hertsoginna Meghani pere on pööbel

Tuntud sisekujundaja Haslam lisas, et hertsoginna isa Thomas Markle on Markle’itest kõige kohutavam, olles nagu hiiglaslik klomp, mis ennast pidevalt meelde tuletab, teatab news.com.au.

Haslam ja prints Charles käisid koos Etonis, mis on Briti üks eliitkoolidest ning Haslami pere suhtles printsess Diana pere, Spencerite krahvisuguvõsaga.

73-aastase Thomas Markle’i ümber lahvatas enne kuninglikku pulma skandaal, kuna ta poseeris kõmufotograafile ja sai fotode eest tasu. Teda süüdistati oma tütre kuulsuse ja Briti kuningliku perega seotuse ärakasutamises. Vahetult enne pulma teatas Markle, et ta ei vii oma tütart altari ette. Hiljem tuli teade, et ta sai infarkti ja vajas haiglaravi.

Prints Charlesi sõbra teatel on tal hea meel, et Thomas Markle ei osalenud 19. mail oma tütre pulmas, sest oleks võinud ainuüksi oma kohalolekuga, rääkimata suu lahti tegemisest, kõik ära rikkuda.

Ta jätkas, et Sussexi hertsoginnal on õhuke kultuurikiht, kuid see, mis paistab selle alt, annab aimu ta tegelikust päritolust.