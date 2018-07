VIDEO USA mereväe endine eriüksuslane: kui Tai poisid tuuakse koopast välja sukeldumisega, siis võib osa neist surra

Tai võimud ja mereväelased koos USA ja Austraalia mereväe eriüksuslastega otsivad viise, kuidas lõksus olijad kõige turvalisemalt koopast välja saada.

Tai koopas olevad jalgpallipoisid FOTO: / AP/Scanpix

Tai ja rahvusvahelise meedia teatel kaalutakse lastele sukeldumise õpetamist ja nad sukeldujate abil ükshaaval päästa. Samas on see päästmisviis saanud paljude professionaalsete sukeldujate kriitika osaliseks, kuna see on mitmel põhjusel väga ohtlik. Koobastik on käänuline, vees on nähtavus peaaegu olematu ja on tugev vool.

Poistele ja treenerile eluks vajalikku viinud sukeldujate teatel kulus neil koopasse jõudmiseks 3,5 – 4 tundi.

Tai ja Briti sukeldujad leidsid üleujutatud koopasse lõksu jäänud noored jalgpallurid ja nende treeneri FOTO: Handout / AFP

Ameeriklasest endise eriüksuslase, 48-aastase Cade Courtley arvates tuleks koopas olijate päästmiseks valida kõige ohutum viis, sest vaid nii jäävad kõik hätta sattunud ellu.

Christopher «Cade» Courtley FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Kaalutakse sukeldumisoperatsiooni, kuid see on väga keeruline. Selle peaks käivitama ainult siis, kui muud võimalust enam ei ole,» teatas Courtley.

Ta lisas, et kuna Põhja-Tai koobastik seab isegi professionaalsete sukeldujate elu ohtu, rääkimata siis lastest, kes ei oska ujuda ega sukelduda.

«Tais on vihmaperiood ja see sunnib kiiresti tegutsema, sest koobastikus võib veetase veelgi kerkida. Samas võidakse kogenematute laste elud ohtu seada, kui nad pannakse sukelduma. See on juhtum, kus on valida vaid halbade variantide vahel,» lausus ameeriklane.

Courtley arvates ei ole koopas olevate laste ja treeneri elu veel ohus, neil on vett ja süüa ning keegi ei ole raskelt vigastatud. Kui nad panna koopatingimustes uusi oskusi õppima, siis võib see tagasilööke anda.

Tai koopas olevad jalgpallipoisid FOTO: Reuters TV / Reuters/scanpix

«Need poisid on olnud koopalõksus kümme päeva. See tähendab, et nad on tõenäoliselt mõnevõrra kurnatud ja stressis hoolimata sellest, et nad jätsid neist tehtud videol rõõmsa mulje. Sukeldumisel on palju nüansse, millega tuleb arvestada. Nende laste puhul saab pidada üheks suuremaks ohuks paanika tekkimist. Last aitav sukelduja võib üritada päästetavat rahustada, kuid me ei tea, kas see õnnestub. Kui sukeldutakse meres, siis saab tõusta pinnale, kuid koobastikus on see osades paikades võimatu,» selgitas ekspert.

Tai mereväelased Tham Luangi koopas FOTO: Royal Thai Navy/AFP/Scanpix

Courtley arvates oleks kõige turvalisem viis jalgpallipoisid ja treener kätte saada septembris-oktoobris, kui vihmaperiood lõppeb ja vesi alaneb. Tai meteoroloogide teatel vihmasajud jätkuvad ja koopasse võib veelgi rohkem vett jõuda, mis võib ohtlik olla ka elukutselistele sukeldujatele.

«Kui 2018. aastal ei suudeta koopa üleujutust vältida ja vett ära pumbata ning parimaks päästeviisiks peetakse sukeldumist, siis oleme silmitsi tragöödiaga. Minu seisukoht on, et kui Tai võimud langetavad otsuse päästa lõksus olijad sukeldumisega, siis võib osa lapsi surra ja see on nende peredele väga valus. Seda on raske öelda, kuid nii see on,» sõnas endine eriüksuslane.

Christopher «Cade» Courtley (sündinud 30. detsembril 1969) on endine USA mereväe eriüksuslane ning saatejuht telekanalites Spike TV ja Discovery Channel.