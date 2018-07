Arvad, et oled elus kõike näinud? Vaata neid selfisid ja arva uuesti!

The Suni ülevaade hõlmab fotosid naisterahvast, kes teeb selfi vetsupotil istudes, aga ka noormehest, kes on otsustanud matustel oma surnud onuga koos viimase selfi teha... Tundub lausa uskumatuna, et kõik need pildid on mingil põhjusel sotsiaalmeedias lõpetanud.