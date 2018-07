Oleg Sõnajalg sõltuvusprobleemide tõttu ravil viibivast abikaasast: see on niivõrd südantliigutav lugu, et mul on raske rääkida

Laupäeval, 30. juunil Pärnu maanteel asuva baari ees 26-aastast meest tulistanud ja teisi tänaval viibinud isikuid sihtinud Taavi Sõnajalg jahmata oma teoga avalikkust. Esimest korda sattus ta avaliku tähelepanu keskpunkti aastaid tagasi, kui Õhtuleht kirjutas sellest, kuidas toona 17-aastane Taavi koos onupoeg Alariga valeraha afääris. Hiljem jäi noormees korduvalt ka joobes autojuhtimisega vahele.

Taavi isa, Oleg Sõnajalg külastas Ringvaate stuudiot, et juhtunust saatejuhiga vestelda. Selgub, et eeluurimise all viibiva pojaga pole Oleg senini rääkida saanud ning juhtunu kohta on tal sama palju informatsiooni kui kõigil teistel, kes meediat jälginud. Mees rõhutab mitmel korral, et poeg on juba täiskasvanud (34), loonud endale perekonna ning on täiesti iseseisev inimene.

Seda, et sama perekonnanime jagavate inimeste puhul on tegemist iseseisvate ja teineteisest sõltumatute inimestega toob Oleg välja mitmel korral ning täpsustab paljude inimeste valearusaama, justkui oleks tegemist kaksikutest paaridega: «Olen vennast aasta ja neli kuud vanem.» Lisades, et kuigi vennaga ollakse lähedastes sõprus- ja ärisuhetes on tegemist kahe täiesti eraldiseisva perekonnaga.

Olegi abikaasa Viivi on umbes seitse aastat tagasi alguse saanud sõltuvusprobleemidele abi leidmas. «Tema lugu oli selline nagu paljudel inimeste kaasajal, et tekivad ärevused,» kirjeldab mees paljudele tuttavat probleemi, mis tema sõnul ajastuga teatud mõttes kaasas käib. «See on niivõrd südantliigutav lugu, et mul on sellest raske rääkida,» sõnas ta.

«Ta leidis, et kui tarvitab mõõdukalt alkoholi, siis need ärevused lähevad üle,» sõnab mees, et tõsine probleem sai alguse soovist probleemidele leevendust leida. Mõne aja pärast ei aidanud ka see ning psühholoog soovitas alustada antidepresantide ja rahustite raviga. «Ma tean, et Eestis on kümneid tuhandeid inimesi, kes sellesse lõksu on sattunud.»

Perekond on Lootuse küla ühed asjutajaliikmetest, olnud pikaajalised juhatuse liikmed ning toetanud ka rahaliselt. Üllataval kombel võttis sõltuvusprobleemidega maadelnud Viivi vastu otsuse programmist osa võtta. «See on täiesti elumuutev kogemus,» sõnab Oleg, et abikaasa on abi saades leidnud uue kutse, milleks on sarnaste probleemidega inimeste aitamine.