Galerii: Tallinna kesklinnas näidati uhkeid Ameerika luksus-suksusid

Näitamiseks oli ritta seatud uus Ford F-150 Platinium 2018, mis on Eesti esimene omalaadne luksusmudel, uus Dodge Durango R/T 2018, mis on Eestis esimene 2018. aasta Black Edition mudel võimsa Hemi 5,7 V8 mootoriga, uus Dodge Challenger SRT Hellcat, mis on oma 717 hobujõuga üks maailma võimsamaid seeriatootmises olevaid autosid, ning mitmed teised juba eakad, klassikalised ja stiilsed Ameerika autod.