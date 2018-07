Uued pildid: Tai mereväelased teevad ettevalmistusi, et jalkapoistele järele minna

Rahvusvahelisse meediasse jõudnud Tai mereväe fotodelt on näha, et koopa juures ja selle sees tehakse päästeoperatsiooniks mitmeid ettevalmistusi.

Nad lisasid, et praegu on vihmaperiood ja sajud jätkuvad, mille tõttu võib vee tase koopas veelgi tõusta ja nad peavad päästmisega kiirustama.

Lisaks Tai mereväelastele ja päästeüksustele on kohal ka USA, Belgia, Austraalia ja Saksa sukeldujad. Üks sukelduja on Soomest. Päästeoperatsioonil on nõunikena USA ja Austraalia mereväelased, kes on varem osalenud sellistes operatsioonides.