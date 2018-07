Kas Iisrael jääb Eurovisiooni võidust ilma? Laululoojaid süüdistatakse plagiaadis

Universali muusikastuudio, mis on üks maailma suurimaid muusikafirmasid, saatis mõned nädalad tagasi Netta võiduloo «Toy» heliloojatele Doron Medalie'le ja Stav Begerile kirja, kus on öeldud, et nende lugu on väga sarnane The White Stripe'i 2003. aasta hitile «Seven Nation Army».

Kui süüdistus leiab kohtus tõestuse, siis rikub «Toy» sellega seoses Eurovisiooni reegleid ning kaotab õiguse võistlust 2019. aastal korraldada, vahendab Times of Israel.

Eurovisiooni reeglid näevad ette, et kõik võistlustel osalevad laulud peavad olema originaalsed.

Paljud on tähele pannud, et mõlema laulu bassirida on sarnane, kuid Universali advokaadid väidavad, et sarnasus mõlema laulu rütmis ja meloodias on niivõrd suur, et tegu on autoriõiguste rikkumisega.

Netta «Toy» ja The White Stripes «Seven Nation Army» laulud

Märtsikuus avaldas väljaande Haaretzi ajakirjanik Ben Shalev artikli, kus ta kirjutas, et «Toy» on natuke sarnane The White Stripesi loole. «Loodame, et Jack White seda laulu enne Eurovisiooni ei kuule. Ta võib kohtusse kaevata,» kirjutas Shalev.

Medalie reisib täna USAsse, et selle kriisiga koheselt tegelema hakata.

Kohalik meedia kirjutas, et Universal on enda nõudmistes kindlad ja ei kavatse taganeda. Nad lisasid, et isegi kui mõlemad osapooled jõuavad autoruõiguste osas kokkuleppele ning jagavad tulud pooleks, siis oleks Eurovisiooni seisukohalt osalemisreeglite rikkumisega ning võistlustel osalemiseks kõlbmatu.