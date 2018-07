Suur galerii: kodumaine koorekiht kogunes USA suursaadiku suurejoonelisele vastuvõtule

See on suursaadi Melville'le viimaseks vastuvõtuks USA suursaadikuna. USA suursaadik Eestis James D. Melville Jr teatas reede hilisõhtul sotsiaalmeedias, et ta lahkub protestiks Ühendriikide presidendi Donald Trumpi poliitika vastu ametist.

Melville kirjutab Facebookis oma sõpradele saadetud sõnumis: «President, kes teatab, et Euroopa Liit «on loodud saama eeliseid Ühendriikide ees, ründama meie närust panka» või et «NATO on sama halb kui NAFTA», pole mitte ainult faktiliselt vale, vaid kinnitab mulle, et on aeg minna.»