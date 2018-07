Tanel Padari asemel Õllesummeril esinev Karl-Erik Taukar: loodame, et rahvale piisab muusikast, sest tantsutüdrukuid meil pole

Õllesummeri esindaja kinnitas Elu24-le, et Tanel Padari bändi ärajäämise põhjus on pelgalt tehniline. «Ehitame oma pealava peaesinejate soovidest ja nõuetest lähtuvalt, mis seab soojendavale artistile mõningased piirangud ja kõiki lahendusi ei ole sel juhul võimalik täide viia. Me hindame Tanelit väga, ta on andnud Õllesummeril väga häid kontserte ning tõesti loodame, et saame teda järgmisel aastal tervitada,» sõnas ta.

Miks valiti asendama just Karl-Erik Taukar Band? «Tema lood on ägedad ja bänd laval on vinge!» selgitas Õllesummeri esindaja. Lisades: «Meie sooviks on, et peaesinejaid soojendaks sarnase muusikastiiliga artist/bänd. Franz Ferdinandi puhul tunduski Karl-Erik Taukar loogilise valikuna.»

Enne esinemist arvab Karl-Erik: «Ma arvan, et tuleb metsik energia ja täielik pomm!» Ka esinemispaika peab ta väga monumentaalseks ning selline esinemisvõimalus on bändile äärmiselt oluline.

Täna õhtuse esinemise kohta ütles Taukar TV3'le: «Me mõtlesime, et me ei hakka ilunumbreid tegema,» sõnades, et see tuleb niigi liiga lihtsalt, sest kogu bänd koosneb Mr. Estonia mõõtu ilusatest inimestest. «Tahame mõjuda oma muusikaga, näidata inimestele, kui kihvt bänd meil on ja kui hästi live's kõlame.» Siiski on varuks mõned üllatused, et kontsert oleks esinemispaiga vääriline ja suursugune.