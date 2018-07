Katrin Lusti seiklused politseis: kodanikuks olemise tõestamine võtab terve päeva

«Tulin täna passi tegema Lasnamäel asuvasse Pinna tänaval asuvasse politseijaoskonda. Teenindussaal on puupüsti rahvast täis ja enne mind on järjekorras umbes 70 inimest,» kirjutas lust «Kuuuurija» kodulehel .

«Mind paneb hämmastama see, et kuni viimase nädalani sai Tallinnas passe ja ID-kaarte ainult kahes kohas: taga Mustamäel ja siinsamas Lasnamäel, kus mina hetkel viibin. Tänaseks on lisandunud ka Kesklinna politseijaoskond, mis - üllatus, üllatus- ei asu sugugi kesklinnas, vaid Pelgulinnas!»