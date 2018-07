Kes on Inglismaa jalgpallikoondise MMi veerandfinaali aidanud väravavaht Jordan Pickford?

Inglastest jalgpallifännid kommenteerisid pärast Inglismaa koondise võitu Colombia üle, et kes viimasena naerab, naerab paremini ning paremini naerjad on Pickford ja teised Inglismaa koondislased.

Pickford on oma kallima Meghan Davidsoniga olnud koos kümme aastat. Nad käisid koos koolis, neist said alguses sõbrad ja siis kallimad. Davidson lõpetas sellel aastal Sunderlandi ülikooli. Naine ei ole spordikauge, ta mängib tennist, tegeleb jooksmisega ja elab oma elukaaslase matšidele kaasa.

Isa Lee Pickford töötas varem Lambtoni mõisas metsavahina, kuid nüüd on tal oma ehitusfirma. Ema Sue Pickford töötab õpetajana St Robert of Newminster katoliku koolis. Selle kooli lõpetas ka nüüdseks kuulus väravavaht.

Jordan Pickfordi sõnul tõid ta vanemad üsna palju ohvriks, et ta saaks professionaalseks jalgpalluriks ja ta on neile selle eest tänulik.

«Oli näha, et Pickford on spordis andekas. Ta sai nii kooli kui piirkondlikel jooksmise, jalgpalli ja tennise võistlustel esikohti. Teda treeniti Sunderlandi akadeemias väravavahiks, kuid temast oleks saanud ka hea ründaja. Tema vanuses noored jalgpallurid muutuvad vahel ülbeks, kuid mitte Pickford. Ta on hoopis teisest puust. Ta on meie kooli üks kuulsamaid vilistlasi,» laususid St Robert of Newminster katoliku kooli õpetajad.