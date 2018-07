Pensionieas preester abiellus 25-aastase meesmodelliga: me armastame teineteist

Aga preestrihärra Philip Clements ei tulnud saatesse niisama oma noort kallimat näitama, vaid on seal sellepärast, et ajakirjanduses räägitakse, et meesmodell abiellus 79-aastase mehega, kuna on «kullakaevaja», kes teda lihtsalt lollitab.

«Tead mis, lollitamine ei ole üldse halb, eriti siis, kui seda teeb noor meesmodell,» vastas Clements selle peale naljatades. Clements täpsustas, et tema kallim Florin Marin hakkas temaga suhtlema juba siis, kui tal ei olnud raha, siis kui tal oli vaid oma pension.

Philip Clements FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Ma sain raha alles siis, kui ma oma maja maha müüsin. Ma, jah, kulutasin seda tema peale ka,» ütles preester.

«Ja mitte ainult seda. Sa ostsid tema nimele ka maja,» lisas Jeremy Kyle.

«Mitte päris. Ma ostsin väga ilusa korteri Bukarestis, sest ta on seal pärit,» täpsustas Clements.

Edasi rääkides tuli välja, et Clementsi ja Florini vahel puudub füüsiline suhe. Preester ise selgitab seda asjaoluga, et tal on eesnäärme operatsioon ja see ei luba tal kõike asju teha, mida ta tahaks. Kuigi nad ei saa omavahel armatseda, siis on nad Clementsi sõnul teineteise vastu ikka armsad ja hellad ning tõesti armastavad teineteist.

«Meil on ka kokkuleppe,» sõnas Clements. «Kui ta on kellegagi koos, kui tal on näiteks kellegagi üheöösuhe, siis ta ütleb seda mulle ja ma ei pahanda,» ütles Clements saates.

Florin Marin ütles ka hiljem ise, et ta ei ole Clementsiga abielus raha pärast, vaid tõesti armastab teda, kuid sõnas, et talle meeldib see meedia poolt antud hüüdnimi «kullakaevaja», kuna see paneb teda eriliselt tundma.

Clements seletas, et ta müüs oma maja maha ning ostis Florinile korteri, kuna ta tahtis, et mehel oleks tulevik kindlustatud. «Ma tahtsin, et tal oleks midagi, kui ma ära suren. Minu vanuses mõeldakse üha rohkem ja rohkem surmale,» sõnas 79-aastane vanahärra.