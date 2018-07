Supermodell Elsa Hosk on mitu päeva fänne hullutanud: vaata pilte!

Seejärel lisas ta veel ühe foto, mis on juba palju kelmikam ning näitab rohkelt supermodelli ihu ning imelist bikiinivormi:

Järgmisena lisas ta foto, millel näitsik poseerib üleni valges ning valge väikese särgikese all pole isegi rinnahoidjat:

29-aastane Hosk on Rootsi päritolu supermodell, kes tegeles nooruses korvpalliga. Modellindusega tegeleb ta juba alates 14. eluaastast. Usutakse, et tema tähelend sai teoks tänu koostööle Victoria's Secret'iga, ent Hosk ise väidab, et kuulsus koputas tema uksele pärast Guess'i tarbeks tehtud fotosessioone.