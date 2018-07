Müüjana töötav «Kodutunde» assistent: miks te suhtute klienditeenindajasse kui kõntsa?

«Kodutunde» assistent küsib oma sotsiaalmeediapostituses: «Jah, ma töötan ka müüjana, aga mis siis?».

Noor naine otsustas lisaks tööle «Kodutunde» juures teha mõned kuud tööd klienditeeninduses. «Tegemist on maapoega, mis asub kodu lähedal ja ma ei ole telesaate meeskonnas ainus, kes lisatööd klienditeeninduse valdkonnas teeb,» avaldab Heveli.

Tema sõnul suhtutakse teenindajatesse kui kõntsa. «Miks te arvate, et teenindaja on vähem paremat suhtumist ja mõistmist väärt kui teie,» küsib nooruke müüja.

«Teenindajad on samamoodi inimesed, me oleme kõik tegelikult võrdsed, vahet ei ole, mis valdkonnas töötame,» kutsub Heveli üles mõistvusele. «Kuna mina töötan kohalikus kohas, siis paljud teavad mind, naeratavad, räägivad juttu aga on ka neid, kes vaatavad mind imeliku näoga, küsides, et kas olen lolliks läinud, see nii alandav ja nõme töö,» kirjedab ta müüja tööga seotud varjukülgi.

«Ei, see ei ole alandav ega nõme töö ja raha on raha, vahet ei ole, mis tööga seda teenid. Peaasi, et perel oleks kõht täis ja peavari. Ainus mis selle töö halvaks ja alandavaks muudab, on inimeste suhtumine! Teie, kes te olete suutnud osta endale uhke auto p***e alla, suutmata sinna kütust sisse osta, veel vähem remontida ja arvate, et võite inimestega käituda kuidas jumal juhatab,» kirjedab Heveli.