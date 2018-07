Elizabeth II keelas oma mehel grillimise

Sel kevadel ja suvel on Aberdeenshire’is väga vähe vihma sadanud ja selle tõttu on kohalike võimude poolt antud metsa- ja maastikutulekahju hoiatus.

Vanemana on ta vähem seda teinud, kuid ükski suvine puhkus ei ole möödunud paari grillipeota.

«Prints Philip lootis ka sel suvel Balmoralis grillida, kuid kuninganna keelu tõttu ei saa ta seda teha. Prints loodab, et keeld millagi tühistatakse ja ta saab tegeleda selle suvise tegevusega,» sõnas õukonnaliige.

Ta jätkas, et kuna prints Philip on juba 96-aastane ja tal on terviseprobleeme, siis Elizabeth II arvates ei peaks ta mees enam grillimisega tegelema, kuna võib end vigastada.