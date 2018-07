Meelis Pai rääkis lahutuse osas suu puhtaks ja internetirahvas läks marru: kas see on nagu täismehe jutt?

«Me oleksime pidanud maha istuma kõik ühes ruumis - seal oleks võinud olla ka psühholoog minu jaoks, sest ma olin ju masendavas seisundis - ja nad oleksid öelnud, et näe, sinu abikaasa soovib sinust lahutada ja nüüd on vaja vara jaotada,» on vaid killuke Pai jutust, mis ta Ekspressile antud intervjuus rääkis.

Perekooli foorumis on aga antud artiklist lausa eraldi teema tehtud, millele on nimeks antud: «Ääretult kurb lugu: kui halvasti tunneb ennast armukest pidav mees». Foorumisse postitatud lugu on kokku võetud sõnadega: «tõesti kole lugu, vaene mees peab armukest ja naine otsustab lahutada.»

Kuvatõmmis veebisaidilt www.foorum.perekool.ee. FOTO: www.foorum.perekool.ee

Üpris lühikese ajaga on sama teema kommentaariumis arutelu juba lõkkele löönud ning mitte kõik inimesed ei ole veendunud, et Meelis on olukorras ohver.

«Lugesin ka seda lugu ning tegelikult võttis sõnatuks. Kuna omal ajal olen nende mõlemaga ühistel sünnipäevadel olnud, siis ikka hämmastas tõsiselt, et Meelis oma laste emaga nii käitus ja alatult tegigi,» lajatab üks teemat kommenteerinud inimene.

Lisades: «See tema lõputu halamine, et naine jättis ta maha, on lihtsalt masendav lugeda. Naine oleks pidanud talle arutelule psühholoogi kutsuma, et see on nagu täismehe jutt? Ühised firma kontod tegi tühjaks, naise auto müüs maha jne. Häbi peaks mehel olema, ise selle jama põhjustas ju. Süda läks pahaks seda artiklit lugedes. Normaalne mees lepiks oma laste emaga kokku, jagaks vara ära ning liiguks oma eluga edasi ja laseks naisel ka edasi elada.»

«Naised peaksid sellisest mehest kaugele hoidma,» lisab veel teinegi.

«Võimalik, et tõesti ajukahjustus,» kommenteerb kolmaski, kelle kommentaar saab ka kiire vastuse. «Seda ei saa välistada, kuna ta koomas oli. Ja ajukahjustusega inimesed käituvadki ettearvamatult. Seda, kas kõnealusel meesisikul ajukahjustus on, saab muidugi öelda psühhiaater. Sel naisel vedas, et selliselt manipuleeriva inimese käest pääses,» seisab vastuses.