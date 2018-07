Esimest korda avalikkuse ees: need pildid näitavad varalahkunud Amy Winehouse'i hoopis teises valguses

Maailmakuulus lauljatar Amy Winehouse kohtus 22-aastase fotograafi Blake Woodiga 2008. aastal, vahendab i-D.

Blake Woodi raamat «Amy Winehouse» hõlmab endas rohkelt intiimseid fotosid lauljatari elust, mida ta nii kiivalt fännide ja tabloidide eest varjas. «Ma mäletan, et tundsin tema häälega kohe sidet,» räägib Blake väljaandele i-D.

«Seega oli minus see tundmus, et kui ta peaks kunagi minu ellu tulema, tahan olla tema jaoks olemas nõnda, nagu ta on minu jaoks olemas olnud.»

Nii uskumatu, kui see ka pole, kohtusid Amy ja Blake tänu Kelly Osbourne'ile, kes neid üksteisele tutvustas. Sellest ajast peale said neist kahest ülimalt lähedased sõbrad, kes olid täiesti lahutamatud.

Blake'i raamat on nende sõpruse tunnistus, aga ka austusavaldus Amy elule. Seda kõike, sest meedias on rohkelt fotosid Amy'st, kes kukub klubides või on alkoholi- või narkojoobes, aga vähe fotosid lauljatari päris elust.

Tema sõnul ongi raamatu eesmärk mäletada Amy't veidi teistmoodi. «Mul ei olnud mitte mingisugust huvi teha temast pilte, kui tal oli tervisega probleeme või kui ta tegi narkootikume,» räägib Blake oma raamatus. Fotograafi sõnul ei olnud Amy vaid selline inimene.

«Need pildid on elanud minu sahtlis. Ma pidin need ära panema, sest neid oli liiga valus vaadata. Aga nüüd tahan ma, et inimesed näeksid seda inimest, keda mina tundsin,» sõnab ta.