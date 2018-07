Kae pilti: modell Heidi Klum teeb 17 aastat noorema peikaga romantikat

Heidi kallim on Tom Kaulitz, kes on kunagise menubändi Tokio Hotel kitarrist. Bänd sai alguse 2001. aastal ja oma tähelennu aastal 2005, kui avaldati lugu «Durch Den Monsun». Bändi solistiks on Tomi androgüünse välimusega ja 10 minutit noorem kaksikvend Bill. Oluliselt tagasihoidlikumal skaalal tegutsetakse tänini.