Uus video: koopalõksus olevad Tai jalgpallipoisid teatasid, et nad on terved

Tai mereväe eriüksuse sukeldujad viisid 3. juulil lõksu jäänutele vajalikke asju, tehes neist uue video, millel noored teatavad oma perele ja sõpradele, et nad on terved.

Poisid teevad traditsioonilise tai tervituse, ütlevad oma nime ja teatavad, et nendega on üldjoontes kõik hästi.

Mitu vanemat kommenteerisid, et nende poeg on varasemaga võrreldes märgatavalt kõhnem.

Esimene päästmisvariant on, et poisid õpetatakse sukelduma ja nad viiakse sukeldujate abiga koopast välja, kuid see on üsna keeruline, sest koopa väljapääsuni on mitu kilomeetrit, koopas olev vesi on peaaegu läbipaistmatu ja sukledumiskoridorid käänulised.