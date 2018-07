Enneolematu päästetöö: Tai jalkapoisse valmistatakse ette hirmsaks allveeretkeks

Koobas asub 2,5 kilomeetri sügavusel. Peamine küsimus, mis painab, on see, miks poisid sealt välja ujuda ei saa? Arvatakse, et enamus poisse sealt grupist ei oska ujuda. Nad peaks ujuma ükshaaval veeall ja läbi paksu muda ja sama pika maa, mille profituukrid läbisid mitme tunniga. Ning nähtavus vahealadel on peaagu nullilähedane. Kohati on tee nii kitsas, et ka sukelsumismaskiga sealt läbi ujuda ei saa. Vaata keerulist teekonda SIIT.