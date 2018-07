Jamad ei lõppe: Kevin Spaceyle on esitatud veel kolm ahistamissüüdistust

See teeb juba kokku kuus potentsiaalset ohvrit, kelle vastu Spacey käed käiku lasi.

Metropolitani politsei sõnul võttis aprillikuus nendega ühendust mees, kes ütles, et Spacey ahistast teda 1996. aastal Westministeris. Enne teda võtsid politseiga ühendust kaks meest veebruaris, kellest üks ütles, et Spacey ahistas teda Gloucesteris 2013. aastal ja teine, et teda ahistati Lambethis 2008. aastal, kirjutas TMZ.