Oma silm on kuningas: vaata, kuidas Väike Oliver suvetuuri juhtimisega hakkama sai

Ürituse korraldaja Peeter Kaljuste ütles Elu24le, et «Eesti pidu omas mullis» on justkui tantsupidu eri inimestele. Tema sõnul on väike Oliver õhtujuht, kes pole vaid nimi reklaamplakatil, poiss on päriselt terve õhtu laval ning juhatab artiste sisse, muu hulgas võtab üles ka väikese viisijupi.