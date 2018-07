Teoreetik: Jeesus võis imeravimistel kasutada kanepiõli

Ameeriklane Bienenstock on arvamusel, et Jeesus võis kasutada inimeste ravimisel kanepiõli, teatab Daily Mail.

Kanepiõli FOTO: ANTHONY BOLANTE / REUTERS/Scanpix

«Kanepitaimi ja -õli kasutati Lähis-Idas juba 2000 aastat tagasi ravimina ning need, keda sellega raviti ja terveks said, võisid seda imeks pidada,» selgitas uurija.

Bienenstocki andmetel oli varajases kristlikus kirikus kasutusel aine, mis kandis nime keneh-bosum ning see võis olla kanepiekstrakt või –õli.

Vanade ülestähenduste kohaselt määriti seda ainet kehal haigele või valutavale kohale ja inimene paranes. Väidetavalt aitas see kaasa ka vaimsele heaolule.

Bienenstock on kirjutanud mitu raamatut kanepi kasulikkusest ning nende kohaselt oli kanep Jeesuse eluajal tuntud ravimtaim.

Maal, millel kujutatakse Jeesust ravimas FOTO: Rights Managed / Mary Evans Picture Library/Scanpix

«Ajaloolised ülestähendused näitavad, et kanep oli üsna levinud taim ja selle saadusi kasutati mitmesuguste haiguste ravimiseks. Samas ei teatud siis veel täpselt, kuidas seda kasvatada ega ka seda, milliseid ravivaid ained see sisaldab. Arvati, et mingit rolli mängis kõrgem jumalik jõud,» lausus ameeriklane.

Kanepitaim FOTO: Stringer / Reuters / Scanpix

Ta jätkas, et viis, kuidas Jeesuse ajal kanepit kasutati ei erinenud sellest, kuidas seda kasutatakse tänapäeval.

Püha õli retseptis on mainitud ainet keneh-bosum, mida väidetatavalt valmistati kolmest kilost mingist levinud taimest.

Enamik ajaloolasi on seisukohal, et tegemist ei olnud kanepi, vaid mingi teisest taimest või taimejuurest tehtud ravimiga, milles oli palju kasulikke aineid.

«Jeesuse ajal nähti taimeravis ime ja seda seostati jumalaga. Siis ei teatud, milliseid kasulikke aineid neis taimedes leidub. Seega oli iga paranemine ime,» lisas Bienenstock.

Ameeriklase arvates kasutas Jeesus ka ise kanepit ja kanepiõli, mis võimendas ta erakordseid võimeid.

Joonistus, millel on Jeesust näha ravijana FOTO: akg/North Wind Picture Archives / akg/North Wind Picture Archives/Scanpix

«Jeesuse ravimiste ja võidmiste tekstides on, et tema ja ta apostlid kasutasid ainet, mis andis neile lisavõimeid. Tõenäoliselt kasutasid nad midagi, milles on psühhoaktiivseid aineid,» teatas uurija.

Mitmed religiooniajaloolased on varem väitnud, et Jeesus kasutas marihuaanat, mis on kanepi kuivatatud osadest tehtud uimastav droog.

Marihuaana FOTO: FREDRIK SANDBERG / SCANPIX / SCANPIX SWEDEN/Scanpix

On ka neid, kelle arvates kasutasid Jeesus ja ta jüngrid ravimisel hoopis harilikku kalmust, millel on samuti raviomadusi.

Asjatundjate sõnul on kanepiõli saamine üsna keeruline ja mitmeastmeline protsess. Esmalt valitakse kvaliteetsed kanepiseemned, siis toimub nende külmpressimine ja saadus pannakse tumedatesse pudelitesse, kuhu valgus juurde ei pääse, sest vaid nii säilivad seal kasulikud ained.

Kanepiõlis on mono- ja polüküllastumata rasvhappeid, mida peetakse tervisele väga kasulikuks.