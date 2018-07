Video: Johnny Deppi eksnaine Vanessa Paradis abiellus

Paradis on varem öelnud mitmes intervjuus, et ta ei usu abiellu. Võimalik, et selle seisukoha taga oli ta lahkuminek Deppist, kellega ta ei olnud ametlikult abielus.

«Arvan, et abiellumine ja abielu on midahi väga romantilist, mida mulle antud ei ole. See on umbes sama, et leiad oma hingesugulase, kellega sobid ideaalselt kokku. Tean üsna mitut abielupaari, kes kiiresti on lahku läinud. Mind ei huvita pulmatseremoonia, vaid tõeline armastus, kus ei ole piire,» sõnas prantslannast staar.