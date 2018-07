Pildid ja video: Brasiilia «klounist» Neymarist on saanud sotsiaameedia meem

Inglismaa jalgpallikoondise endine ründaja Alan Shearer kirjutas oma tviidis, et nüüdne MM on olnud suurepärane, samas on neid, kaasa arvatud Neymar, kes naudivad isiklikku teatrit.

«Ei ole kahtlust, et Neymar on suurepärane jalgpallur, kuid pidev draama kahandab tema tõsiseltvõetavust. Ma ei usu, et ta nii tundlik on, nagu ta üritab näidata. Platsil ei ole vaja draamakuningannat,» teatas Shearer.