Tähelepanu! Armin van Buureni kontserdi algusaeg on muutunud

«Armin van Buuren on kahtlemata väga oodatud artist meie festivalil, mistõttu on meil ülimalt hea meel, et ta otsustas Õllesummeri sünnipäeval teha tavapärasest pikema kontserdi,» rõõmustab festivali turundusjuhi Tarmo Tuvikese sõnul ka terve Õllesummeri korraldustiim.

«Buureni kontsert on nii-öelda sünnipäeva-kontsert, kus on oodata juubelile kohast mürtsu ja pauku. Tema lavashow saab olema hullumeelne – seda kinnitab nii meile saadetud tehniline raider kui ka varasemate etteastete kogemus,» hoiab Tuvike pinget üleval.

Grammy nominatsiooniga DJ veab iganädalast raadiosaadet A State of Trance, mida kuulab üle 37 miljoni kõrvapaari enam kui 84 riigist. Suurest edust kannustatult on saade kasvanud ülemaailmseks üritustesarjaks. Armin van Buuren on välja andnud kuus täispikka albumit, millest viis on ilmunud tema kaasomandis oleva plaadileibeli Armada Music alt.