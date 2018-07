Pildid ja video: Tai jalgpallipoisid leiti elusana, kuid nad võivad jääda koopasse kuudeks

Päästeoperatsioonis osalejate sõnul oli kadunuteni jõudmine raske, kuna on vihmaperiood ja veetase koobastikus kerkib, kuid siiski tehakse kõik, et nendeni viia süüa, juua, ravimeid ja muud vajalikku, teatatb bbc.co.uk.

Tai ja Briti sukeldujad leidsid üleujutatud koopasse lõksu jäänud noored jalgpallurid ja nende treeneri FOTO: Handout / AFP

«Vihmaperiood lõpeb nelja kuu pärast ja arvatavalt alles siis pääsevad lapsed ja treener koopast välja,» arvas sõjaväeallikas.

Koopasse jäänud leidsid kaks Briti elukutselist sukeldujat, kes olid Tai võimude poolt päästeopratsioonile appi palutud.

«Leidsime kõik kadunud, nad olid optimistlikud, et nad päästetakse, kuid väga näljased, sest said koopas vaid vett juua. Pidime neile ütlema, et nad ei saa sealt kohe välja, sest veetase on väga kõrge ja välja saab ainult sukledudes,» sõnasid sukeldujad.

Kadunud poiste ja treeneri pered on rõõmsad, et nad elus on.

Tai võimuesindajate sõnul on Põhja-Tais Chiang Rais asuv Tham Luangi koopakompleks vihmaperioodil, mis kestab juunist oktoobrini, sageli üleujutatud.

Tai mereväe eriüksuse teatel peavad poisid õppima kas sukelduma, et veega täidetud koopast välja pääseda või peavad ootama mitu kuud vee alanemist.

«Selles koopas on oskamatul sukeldujal väga ohtlik, sest nähtavus on peaagu null ja tuleb läbida mudased «koridorid». Selline päästeoperatsioon on ohtlik nii päästjatele kui päästetavatele,» selgitasid Tai mereväe sukeldujad.

Katsed pumbata vett koobastikust välja ei ole eriti tulemust andnud.

Kui lapsed ja treener peavad ootama veetaseme alanemist, siis tuleb neid järgnevatel kuudel varustada kõige vajalikuga. Päästmist ootavate laste ja täiskasvanu juurde saadetakse sukeldumisoskusega parameedikud, kes teevad neile tervisekontrolli ja annavad vajadusel esmaabi.

Päästjatega on liitunud geoloogid, kes otsivad teist sisenemisteed koopasse, mis asub 2,3 kilomeetri sügavusel ja kus temperatuur on 26 kraadi.