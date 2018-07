Koolis, kus Rootsi printsess Estelle pidi õppima asuma, lahvatas skandaal

Kooli asutasid viis aastat tagasi õpetaja Maija Möller Grimakova ja ärimees Knut Pousette. Kooli moto on «Kool kõigile», kuid tegelikult ei vasta see tõele. Campus Manilla koolis õpib umbes 740 õpilast, kellest enamik on jõukate ärimagnaatide võsukesed, õpilaste seas on ka Rootsi aadlisuguvõsadesse kuuluvaid, kuulsuste ja poliitikute lapsi.