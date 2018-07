Ärritunud feministid näitasid Juku-Kalle Raidile ust

«Femirastid viskasid mind välja oma pikapäevarühmast «Virginia Woolf sind ei karda»,» teatas Juku-Kalle Raid rohkem kui nädal tagasi oma Facebooki kontol. Juku-Kalle ise pakkus välja mitu erinevat teemapüstitust, millega seoses see juhtuda võis. «Omamoodi lahe, sest mõtlen parasjagu, kas põhjus oli see, et julgesin kuulutada teemapüstituse «miks peab ütlema linnupoeg, mitte linnutütar» idiootseks jm?

Juku-Kalle väljaviskamine ajas ka kogukonna enda sumisema. «Mille alusel meil kedagi välja visatakse, kallid naisrullnokad, sealjuures mina ka femirast?» küsis üks kommuuni liige selle juhtumi järel teistelt.

7950-liikmelist Facebooki gruppi «Virginia Woolf sind ei karda!» (VWSEK) ühendab peaasjalikult huvi naisõigusluse ja feminismi vastu koos kõige sellega, mida termin endas sisaldada võib. Kogukond on avalik, kuid kõiki teemasid võõrastele ei näidata. Samas piisab tihtipeale kuumaks köetud teema levimisel sellest, kui sinu sõbrad seda jagavad.

«Mind lihtsalt eemaldati,» ütles Juku-Kalle Elu24-le. «Tolerantsuse kuulutajatena nad seal grupis seda ise ei ole.»

Grupi administraator Nika Kalantar selgitas, et neil on kommuunis kindlad põhimõtted: «Vähemusi mõnitada ei tohi, tulla meid valgustama, kuidas feminism on vale ergutava vaidluse nimel ka ei tohi, sest me saame seda nii kui nii iga päev päriselus. Need, kes sellistest lihtsatest põhimõttetest ei hoidu, muidugi saavad kinga, vahest blokiga vahest mitte – sõltuvalt kuivõrd õppimisvõimeliseks inimest peame.»

«Toimus see, mis iseenesest pidi varem või hiljem juhtuma, nimelt Juku-Kalle ülbitses ja ülbitsejaid me ei hoia,» ütles Kalantar.

Teema, mille eest Juku-Kalle VWSEKist bänni sai, oli tõesti linnupoja teema. «Esialgne küsimus oli poolfilosoofiline lausa. Et kas ja miks tekitab tundeid, et looma järglane on alati poeg,» selgitas Kalantar. «Tagantjärele alustati suhteliselt tühine teema, kus ilmus paar huvitavat tähelepanekut, aga Juku-Kalle tuli räuskama. Temaga käituti nagu räuskajaga ikka.»

Kalantari sõnul polegi mõni teema mõeldud elu ja surma küsimusena, vaid mõtiskleva ja veidi tšillina.

Luuletaja ja ajakirjanik Fagira D. Morti kirjutas Juku-Kalle juhtumit kommenteerides Facebookis, et see on ere näide sellest, kuidas üks loll võib tervele grupile debiilikusildi külge kleepida. «Selle linnupoja teema algataja oli ise adminn ja mitte kõige stabiilsema närvikavaga, seega ma oletan, et lihtsalt kasutas võimu liialt,» märkis D. Morti «Jube nõme on ainult see, et niisuguste ülereageerijate ja probleemiotsijate pärast tembeldatakse kõik selles grupis olevad inimesed jahupeadeks,» lisas ta.